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Раскрыт секрет идеального пресса Роналду

Блогер Aseel Soueid раскрыл секрет идеального пресса Криштиану Роналду

0:52
Спорт

Блогер Aseel Soueid раскрыл секрет идеального пресса Криштиану Роналду, нападающего сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср". Его слова приводит Men Today.

Блогер Aseel Soueid раскрыл секрет идеального пресса Криштиану Роналду
Фото: Openverse by Ludovic_P, CC BY 2.0

Блогер предложил провести комплексную тренировку, состоящую из четырех суперсетов и 10 различных упражнений. В первом суперсете рекомендуется выполнить жим лежа и приседания — три подхода по 12 повторений. Второй суперсет включает разгибания ног и сгибания подколенных сухожилий — также три подхода по 12 повторений.

Третий суперсет состоит из жима штанги лежа на наклонной скамье, выпадов со штангой, взрывной тяги гантелей на грудь и отжиманий. Заключительный суперсет включает снова разгибания ног и сгибания подколенных сухожилий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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