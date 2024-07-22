Звёзды КХЛ и НХЛ встретились в благотворительном матче в Москве

В Москве в благотворительном матче сыграли звёзды КХЛ и НХЛ

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Звезды НХЛ и КХЛ сыграли в ничейном матче со счетом 8:8 в Москве в благотворительном матче на льду "ЦСКА Арены".

Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA, CC BY-SA 2.0

Первую шайбу забросил нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, который был признан лучшим игроком встречи.

Звезды КХЛ смогли отыграться со счета 1:6 благодаря голам Антона Бурдасова, Анатолия Голышева, Владимира Ткачева, Сергея Толчинского, а также дублям Павла Порядина и Николая Голдобина.

Среди звезд НХЛ отличились помимо Овечкина еще Артемий Панарин, Дмитрий Воронков сделавший дубль, Андрей Свечников, Евгений Малкин, реализующий буллит, Василий Подколзин и Павел Бучневич.

Матч посетили 12 123 зрителя, все билеты были распроданы. Российские звезды НХЛ и КХЛ смогли собрать 10 миллионов на благотворительность.