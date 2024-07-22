Звёзды КХЛ и НХЛ встретились в благотворительном матче в Москве

Звезды НХЛ и КХЛ сыграли в ничейном матче со счетом 8:8 в Москве в благотворительном матче на льду "ЦСКА Арены".
Первую шайбу забросил нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, который был признан лучшим игроком встречи.
Звезды КХЛ смогли отыграться со счета 1:6 благодаря голам Антона Бурдасова, Анатолия Голышева, Владимира Ткачева, Сергея Толчинского, а также дублям Павла Порядина и Николая Голдобина.
Среди звезд НХЛ отличились помимо Овечкина еще Артемий Панарин, Дмитрий Воронков сделавший дубль, Андрей Свечников, Евгений Малкин, реализующий буллит, Василий Подколзин и Павел Бучневич.
Матч посетили 12 123 зрителя, все билеты были распроданы. Российские звезды НХЛ и КХЛ смогли собрать 10 миллионов на благотворительность.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.