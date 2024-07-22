Под пятым номером посева выступит Даниил Медведев на ОИ-2024

Российский теннисист Даниил Медведев посеян под пятым номером на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил португальский журналист Жозе Моргаду в социальных сетях.
Медведев — единственный представитель России, который получил посев на турнире во Франции. Кроме него, в составе российской команды также выступят Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Елена Веснина и Диана Шнайдер, которая получила 16-й посев в женской сетке.
Первым посеянным в мужской сетке стал итальянец Янник Синнер, вторым — серб Новак Джокович, третьим — испанец Карлос Алькарас, а четвертым — немец Александр Зверев.
Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже пройдут с 27 июля по 4 августа.
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