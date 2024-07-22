Олимпийские "антисекс-кровати" успешно прошли "испытания"

Гимнаст Рис Маккленаган вновь протестировал олимпийские "антисекс-кровати"

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Ирландский гимнаст Рис Маккленаган вновь опроверг миф об "антисекс-кроватях" в номерах спортсменов на Олимпиаде в Париже, передает "Чемпионат".

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

В видео, которое распространилось в соцсетях, спортсмен признается, что, приехав в Париж, вновь увидел в номере картонные "антисекс-кровати". По словам гимнаста, в последний раз он тестировал их, и кровати выдержали "испытания".

Картонные кровати установлены в олимпийской деревне во французской столице и аналогичны тем, которые использовались на Играх в Токио три года назад. Тогда Маккленаган прыгал на так называемой антисекс-кровати, демонстрируя ее прочность.

Ранее утверждалось, что кровати могут не выдержать больших нагрузок и предназначены только для одного человека.