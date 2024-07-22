Олимпиада в Париже требует очень надежного плана обеспечения безопасности

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Церемония открытия Игр-2024 создала беспрецедентные проблемы с безопасностью

1:28
Спорт

Впервые церемония открытия Игр пройдет не на стадионе. Вместо этого лодки повезут тысячи спортсменов и исполнителей во время 6-километрового плавучего парада по Сене, пишет Reuters.

Церемония открытия Игр-2024 создала беспрецедентные проблемы с безопасностью
Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

Ожидается, что более 300 000 человек выстроятся по обоим берегам реки, чтобы посмотреть церемонию, вместе с 45 000 полицейских, включая членов элитных французских сил специального назначения, прошедших подготовку по борьбе с терроризмом. На крышах зданий вдоль трассы будут размещены снайперы, и установлена система борьбы с беспилотниками.

Из-за войн в Газе и на Украине, проблем внутри Франции обеспечение безопасности является приоритетным.

Толпы, которые придут в Париж, будут резко контрастировать с атмосферой последних летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году, которые проходили при пустых аренах и на год позже запланированного из-за пандемии COVID-19.

Французские официальные лица заявили, что особых террористических угроз на церемонии открытия Игр в Париже, которая продлится до 11 августа, нет.

Однако на случай возникновения особых опасений существуют резервные планы, согласно которым церемония либо будет ограничена площадью Трокадеро возле Эйфелевой башни, либо перенесена на стадион "Стад де Франс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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