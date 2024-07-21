ФИФА откладывает решение о санкциях против Израиля до завершения Олимпиады 2024

ФИФА отложила решение о возможном отстранении Израиля

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Международная федерация футбола (ФИФА) отложила решение о возможном отстранении Израиля от турниров до завершения Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление организации.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

ФИФА запросила проведение независимой юридической оценки предложений Палестины. Результаты экспертизы должны были быть рассмотрены на заседании совета 20 июля, однако ФИФА объявила, что окончательное решение будет принято не позднее 31 августа.

В декабре 2023 года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что ответ чиновников ФИФА на вопрос об отсутствии санкций против сборной Израиля был неопределенным. По его словам, представители ФИФА просто развели руками.

Российские сборные были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине, в то время как израильские команды продолжают участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, несмотря на продолжающиеся военные действия в Палестине.