Немецкая полиция предотвратила теракт на чемпионате Европы по футболу 2024 в Берлине

В Германии предотвращен теракт перед финалом Евро-2024

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Благодаря усилиям правоохранительных органов Германии удалось предотвратить теракт перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Фото: flickr.com by fdecomite, CC BY 2.0

Согласно данным The Sun, группа, связанная с террористической организацией ИГИЛ*, планировала нападение на фан-зону сборной Англии на площади Брейтшайдплац в Берлине. Однако благодаря тщательному мониторингу и скоординированным действиям спецназа трое подозреваемых были арестованы всего за несколько часов до начала матча. Полиция провела обыски на нескольких адресах в Потсдаме, где у одного из задержанных нашли фотографии местных достопримечательностей. Все задержанные были сторонниками ИГИЛ* и находились под наблюдением правоохранительных органов.

Несмотря на то что они были вскоре освобождены для дальнейшего расследования, этот инцидент подчеркивает высокую степень безопасности, обеспеченную властями Германии для защиты участников и зрителей турнира.