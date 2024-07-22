Эти виды спорта самые опасные: даже не связывайтесь

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Названы самые травмоопасные виды спорта

3:22
Спорт

Спорт — это не только здоровье и активный образ жизни, но и риск получения травм. Определенные виды спорта, несмотря на свою зрелищность и популярность, связаны с высоким риском травм. Рассмотрим наиболее травмоопасные из них.

Названы самые травмоопасные виды спорта
Фото: commons.wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, CC BY-SA 4.0

Американский футбол

Американский футбол занимает одно из первых мест по количеству травм. Игроки часто сталкиваются с травмами головы, включая сотрясения мозга. Жесткие столкновения и падения могут приводить к серьезным повреждениям костей и суставов. Несмотря на использование защитной экипировки, риск остается высоким.

Регби

Регби, как и американский футбол, характеризуется высоким уровнем физического контакта. Частые падения, столкновения и схватки приводят к травмам позвоночника, шеи и конечностей. Одним из серьезных последствий могут быть повреждения позвоночника, способные вызвать паралич.

Хоккей

Хоккей — это скоростной и контактный вид спорта. Игроки часто получают травмы от ударов шайбой, столкновений с другими игроками и бортами. Травмы лица, включая зубы и нос, а также ушибы и переломы костей — не редкость для хоккеистов.

Бокс и ММА

Боевые виды спорта, такие как бокс и смешанные боевые искусства (ММА), inherently involve высокий риск травм. Удары по голове могут привести к сотрясениям мозга и долгосрочным проблемам с памятью и когнитивными функциями. Переломы костей, вывихи суставов и глубокие порезы также часто встречаются.

Лыжи и сноуборд

Горные лыжи и сноуборд связаны с высоким риском травм из-за высокой скорости спуска и сложных условий трасс. Переломы костей, травмы головы и позвоночника, растяжения и разрывы связок — это лишь часть возможных последствий неудачных падений.

Мотоспорт

Мотоспорт включает в себя гонки на мотоциклах, квадроциклах и других транспортных средствах. Высокая скорость и сложные трассы делают этот вид спорта крайне опасным. Травмы позвоночника, переломы конечностей и черепно-мозговые травмы — частые спутники гонщиков.

Конный спорт

Конный спорт также несет в себе высокий риск травм. Падение с лошади может привести к серьезным повреждениям позвоночника, головы и конечностей. Дополнительным фактором риска является непредсказуемость поведения животных.

Футбол

Хотя футбол кажется относительно безопасным, количество травм здесь также велико. Резкие движения, столкновения с другими игроками и падения приводят к растяжениям связок, повреждениям коленных суставов и голеностопов.

Баскетбол

В баскетболе высок риск травм голеностопного сустава из-за частых прыжков и резких смен направлений. Также возможны повреждения пальцев рук, переломы и растяжения связок.

Гимнастика

Гимнастика требует высокой гибкости и силы. Ошибки при выполнении сложных элементов могут привести к серьезным травмам позвоночника, переломам костей и растяжениям связок.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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