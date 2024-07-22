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Сколько должен жать лежа настоящий мужчина: идеальный вес

Названы нормативы по жиму лежа

1:41
Спорт

Жим лёжа — одно из основных упражнений в силовых тренировках, которое показывает уровень физической подготовки и силы. Часто возникает вопрос: сколько должен жать лёжа каждый мужчина? Ответ зависит от множества факторов, включая возраст, вес, уровень тренированности и цели тренировок.

Названы нормативы по жиму лежа
Фото: db.everkinetic.com by Everkinetic, CC BY-SA 3.0

Возраст и физическая подготовка

Мужчины в разном возрасте и с разным уровнем физической подготовки имеют разные нормативы. Например, для начинающих, которые только пришли в спортзал, результаты будут существенно отличаться от тех, кто тренируется несколько лет.

Вес тела

Вес тела играет значительную роль. В пауэрлифтинге, например, нормативы жима лёжа делятся по весовым категориям. Более тяжелые атлеты, как правило, жмут больше, чем их более лёгкие коллеги, за счёт большего объема мышечной массы.

Таблица нормативов

Ниже приведены примерные нормативы жима лёжа для мужчин в зависимости от уровня подготовки:

Вес тела (кг) Начинающий Средний Продвинутый Элита
60 40-50 60-70 80-100 110+
70 50-60 70-80 90-110 120+
80 60-70 80-90 100-120 130+
90 70-80 90-100 110-130 140+
100+ 80-90 100-110 120-140 150+
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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