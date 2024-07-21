Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Заворотнюк показала свою красивую бабушку
Турция и Нигер заключили крупное нефтегазовое соглашение
Врач Кривошонок: повара ответственны за 98% случаев кишечных заболеваний
Ученые заявили, что 13% диагнозов "деменция" могут быть связаны с печенью
Как сочетать кроссовки с юбками и выглядеть стильно
Стало известно, как правильно гладить кошку
Врачи советуют ограничить употребление яиц на завтрак
Как кефир помогает улучшить состояние кожи: простые рецепты
Сода – лучший друг ваших огурцов: узнайте, как её использовать
Как накачать мощные грудные мышцы с помощью цепей: советы фитнес-тренера

Фитнес-тренер раскрыла способ накачать мощные грудные мышцы

0:46
Спорт

Фитнес-тренер Ирина Ротач предложила мужчинам эффективный способ для развития мощных грудных мышц. Ее рекомендации были опубликованы в Men Today.

Фитнес-тренер раскрыла способ накачать мощные грудные мышцы
Фото: flickr.com by istolethetv, CC BY 2.0

Специалистка посоветовала использовать цепи, закрепляя их на концах штанги. "При подъеме штанги звенья цепи отрываются от земли, добавляя вес. При опускании штанги звенья снова ложатся на пол, снижая нагрузку", — пояснила она.

Ротач подчеркнула, что общий вес, включая цепи, не должен превышать 60 процентов от вашего одноповторного максимума. Она рекомендует выполнять три подхода по восемь повторений, затем жать штангу без цепей и переходить к другим упражнениям.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Последние материалы
Фитнес-тренер раскрыла способ накачать мощные грудные мышцы
Врачи советуют ограничить употребление яиц на завтрак
Как кефир помогает улучшить состояние кожи: простые рецепты
Сода – лучший друг ваших огурцов: узнайте, как её использовать
Шарлиз Терон исполнит главную роль в новом триллере от режиссёра "Эвереста"
Фрикадельки с томатным соусом в сковороде: пошаговый рецепт
Эксперт Константинов: кондиционер машины следует особо беречь в жаркую погоду
Эксперты рассказали, почему кошка не дерёт когтеточку
Певица Слава извинилась перед Ларисой Долиной
Греция увеличила импорт российского газа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников