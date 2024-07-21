Как накачать мощные грудные мышцы с помощью цепей: советы фитнес-тренера

Фитнес-тренер раскрыла способ накачать мощные грудные мышцы

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Ирина Ротач предложила мужчинам эффективный способ для развития мощных грудных мышц. Ее рекомендации были опубликованы в Men Today.

Фото: flickr.com by istolethetv, CC BY 2.0

Специалистка посоветовала использовать цепи, закрепляя их на концах штанги. "При подъеме штанги звенья цепи отрываются от земли, добавляя вес. При опускании штанги звенья снова ложатся на пол, снижая нагрузку", — пояснила она.

Ротач подчеркнула, что общий вес, включая цепи, не должен превышать 60 процентов от вашего одноповторного максимума. Она рекомендует выполнять три подхода по восемь повторений, затем жать штангу без цепей и переходить к другим упражнениям.