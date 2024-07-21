Дмитрий Булыкин оценил дебют Максима Глушенкова в "Зените": супер-старт и ожидания

Глушенков в "Зените": перспективы и требования после яркого начала

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Булыкин оценил дебют нового форварда "Зенита" Максима Глушенкова.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

По мнению эксперта, Глушенков начал свою карьеру в "Зените" на отличной ноте и теперь должен продолжать демонстрировать высокий уровень игры. Это, в свою очередь, создаст дополнительные требования со стороны соперников и болельщиков клуба, которые будут ожидать от него стабильных результатов, учитывая его успешное начало.

Глушенков подписал контракт с "Зенитом" в июле за 6,3 миллиона евро и уже отметился четырьмя голами — двумя в матче за Суперкубок России и двумя в последнем туре чемпионата. Его контракт действует до лета 2028 года.