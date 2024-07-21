В обновленном рейтинге ФИФА сборная России осталась на прежнем месте

На данный момент национальная сборная России занимает 33-е место в обновленном рейтинге международных команд ФИФА, сообщает "Чемпионат".
В 2024 году российская национальная команда одержала победы в двух товарищеских играх со счетом 4:0 против Сербии и Беларуси.
Команды Испании и Англии улучшили свои позиции в рейтинге, поднявшись на 5 и 1 место соответственно.
Текущий рейтинг ФИФА на 18 июля 2024 года выглядит следующим образом:
1. Аргентина — 1901,48.
2. Франция — 1854,91.
3. Испания — 1835, 67.
4. Англия — 1812, 26.
5. Бразилия — 1785,61.
6. Бельгия — 1772, 44.
7. Нидерланды — 1758,51.
8. Португалия — 1741,43.
9. Колумбия — 1727, 32.
10. Италия — 1714,29. ...
...
33. Россия — 1506,58.
После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года сборная России и российские футбольные клубы были временно отстранены от участия в международных турнирах.
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