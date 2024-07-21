Тимофей Мозгов рассказал, когда может состояться прощальный матч с его участием

Тимофей Мозгов поделился планами подготовки к прощальному матчу

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Тимофей Мозгов, известный российский баскетболист и чемпион НБА 2016 года, рассказал в интервью для "Матч ТВ" о возможном проведении прощального матча, завершив профессиональную карьеру в 37 лет.

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Завершивший карьеру в 37 лет баскетболист заявил, что для проведения прощального матча нужно ему скинуть лишние килограммы, возможно, это случится к Новому году. В последний месяц он совсем не тренировался. Однако даже если не молод уже, баскетболист снова может стать красивым.

За время своей карьеры Тимофей выступал как в Единой лиге ВТБ, так и в Национальной баскетбольной ассоциации. Он представлял такие команды, как "Химки", "Руна", "Нью-Йорк Никс", "Денвер Наггетс", "Кливленд Кавальерс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бруклин Нетс".