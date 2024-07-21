Рекламная кампания с участием Беллы Хадид получила негативную оценку еврейских организаций

Adidas принес извинения за рекламную кампанию с участием Беллы Хадид

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

После запуска рекламной кампании, где использовались ретрокроссовки, основанные на модели, выпущенной во время Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года, adidas принес извинения. Об этом передает "Чемпионат".

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

В 1972 году 11 израильских спортсменов были взяты в заложники и убиты группировкой "Чёрный сентябрь".

Представитель adidas, цитируемый CNN, заявил, что связь с трагическими историческими событиями была неумышленной. Компания принесла извинения.

В рекламной кампании участвовала Белла Хадид, американская модель палестинского происхождения, являющаяся сторонником Палестины в конфликте с Израилем. После возмущения со стороны еврейских организаций аdidas удалил посты с Хадид из социальных сетей. Официальные представители Израиля выразили недовольство с выбором Хадид в роли лица кампании.

На извинения реакция была негативной среди пользователей, поддерживающих Палестину. Сама Белла Хадид и её представители предпочли воздержаться от комментариев по данной ситуации.