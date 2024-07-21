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Из предосторожности Франция запретила журналистам из России освещать Игры-2024

Российские журналисты получили запрет на освещение Олимпиады в Париже

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Спорт

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что российским журналистам будет запрещено освещать Олимпийские игры в Париже.

Российские журналисты получили запрет на освещение Олимпиады в Париже
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Однако будет разрешено присутствие российских представителей, работающих в Международном олимпийском комитете. Это решение было принято в целях предосторожности, как сообщает leJDD.

Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Спортсменам запрещено демонстрировать какие-либо связи со своей страной.

Приглашение от МОК получили больше спортсменов, чем в окончательном списке, однако некоторые из них отказались от участия в Олимпиаде. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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