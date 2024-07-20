Сколько нужно шагать в день для людей старше 60 лет: советы тренера по бегу

Шаги для здоровья после 60: научные данные и советы тренера по бегу

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Тренер по бегу Марни Кунц озвучила рекомендации по количеству шагов для людей старше 60 лет, как сообщает сайт Men Today.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl, CC0

Согласно информации источника, как женщинам, так и мужчинам в этом возрасте рекомендуется проходить минимум 7500 шагов в день. Исследование, в котором участвовали пожилые люди, показало, что те, кто делал по 4400 шагов в день, имели значительно меньший риск смерти от различных причин по сравнению с теми, кто ограничивался 2700 шагами.

Кунц подчеркнула, что регулярная ходьба способствует улучшению сердечно-сосудистого здоровья, снижает риск заболеваний сердца, увеличивает выносливость и укрепляет мышцы и кости, что помогает предотвратить травмы и улучшить спортивные достижения.