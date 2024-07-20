Как длительное сидение и слабые мышцы живота влияют на дряблость внутренней поверхности бедра

Как неправильная осанка и сидячий образ жизни вызывают дряблость бедер

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Фитнес-тренер Денис Соломин объяснил, почему у многих людей наблюдается дряблость внутренней поверхности бедра, как сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: Freepik is licensed under Free license

Основные причины:

Длительное сидение:

Соломин отметил, что частое сидение с коленями сведенными вместе приводит к укорачиванию приводящих мышц, что, в свою очередь, вызывает дряблость тканей в верхней части бедра.

Проблемы с мышцами живота:

Специалист добавил, что состояние внутренней поверхности бедра также связано с проблемами в области живота. Например, выступающий низ живота, сутулость или впалая грудная клетка могут указывать на проблемы с этой зоной, что также может способствовать дряблости бедер.