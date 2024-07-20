Как длительное сидение и слабые мышцы живота влияют на дряблость внутренней поверхности бедра

Фитнес-тренер Денис Соломин объяснил, почему у многих людей наблюдается дряблость внутренней поверхности бедра, как сообщает "Спорт-Экспресс".
Основные причины:
Длительное сидение:
Соломин отметил, что частое сидение с коленями сведенными вместе приводит к укорачиванию приводящих мышц, что, в свою очередь, вызывает дряблость тканей в верхней части бедра.
Проблемы с мышцами живота:
Специалист добавил, что состояние внутренней поверхности бедра также связано с проблемами в области живота. Например, выступающий низ живота, сутулость или впалая грудная клетка могут указывать на проблемы с этой зоной, что также может способствовать дряблости бедер.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.