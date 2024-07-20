Секреты отжиманий Майка Тайсона: как повысить силу удара и улучшить координацию

Отжимания по методике Майка Тайсона: развивайте силу и укрепляйте суставы

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Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал о секретах отжиманий Майка Тайсона, бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Об этом сообщает "Чемпионат".

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Lott, CC BY-SA 3.0

По словам Ходырева, отжимания активируют грудные мышцы, трицепс, переднюю головку дельтовидных мышц, пресс и мышцы ног. Это упражнение не только развивает силу удара и улучшает координацию, но и способствует укреплению здоровья и суставов.

Чтобы правильно выполнить отжимания, нужно принять упор лежа, расставив руки на ширине плеч. На вдохе медленно опустите корпус вниз, сгибая руки в локтях до образования прямого угла. Затем зафиксируйтесь в нижнем положении на секунду, а на выдохе поднимитесь вверх, выпрямляя руки. В завершение плавно отведите таз назад и сядьте ягодицами на пятки, приняв "позу ребенка" из йоги.

Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году. В период с 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Тайсон провел 58 боев, одержав 50 побед (44 из которых — нокаутом) и потерпев 6 поражений. Еще два его поединка были признаны несостоявшимися.