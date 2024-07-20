Победа под россыпь карточек. "Динамо" в первом туре побеждает "Факел"

"Динамо" в первом туре побеждает "Факел"

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Московское "Динамо" в первом туре российской Премьер-лиги принимало воронежский "Факел".

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Сразу скажу, что бело-голубые провели сегодня абсолютно два разных тайма. И если в первой половине встречи хозяева полностью доминировали, то вторую половину встречи они откровенно доигрывали. Причины здесь были веские, в конце первого тайма с поля был удалён динамовец Даниил Фомин.

А преимущество первого тайма москвичи воплотили в голы Ивана Лепского, Николя Муми Нгамалё и Ярослава Гладышева.

Игра в меньшинстве к атакам не предрасполагала, и бело-голубые играли, что называется, на удержание. Гостям же ничего не оставалось, как атаковать, и на 74-й минуте Евгений Марков сократил разрыв в счёте. Однако, несмотря на все усилия, больше воронежцам ничего не удалось сделать. Первая победа прошлогоднего бронзового призёра есть.

Вообще матч получился нервным и довольно грубым — помимо красной, судья Кирилл Левников показал целую россыпь жёлтых карточек (4 — гостям и 5 хозяевам).

Динамо - Факел