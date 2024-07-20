Российские клубы ожидают возвращения в Евролигу: мнение трехкратного чемпиона Никиты Курбанова

Российские клубы ожидают возвращения в Евролигу

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Трехкратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА Никита Курбанов поделился мыслями о возможном возвращении российских клубов в этот турнир после двухлетнего перерыва. По его мнению, многие российские клубы стремятся вернуться в Евролигу, но для этого необходимо быть готовыми к соревнованиям высокого уровня.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Frolov, CC BY-SA 4.0

Курбанов отметил, что отсутствие российских команд на международной арене негативно сказалось на их игровом мастерстве и физической форме. Тем не менее, он уверен, что возвращение в Евролигу станет сильным стимулом для повышения уровня игры.

"Если мы снова будем участвовать в Евролиге, я приложу все усилия, чтобы сохранить форму и высокий уровень игры, чтобы быть полезным команде", — заявил Курбанов.

Он также отметил, что многим болельщикам и игрокам не хватает атмосферы больших европейских матчей с многочисленными зрителями.

"Игры такого масштаба дарят совершенно другой адреналин и атмосферу", — добавил Курбанов.