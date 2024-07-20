Как получить подтянутое тело без спортзала: советы фитнес-тренера Ирины Ротач

Упражнения для подтянутого тела дома: рекомендации эксперта по фитнесу

Фитнес-тренер Ирина Ротач поделилась методами достижения подтянутого тела без посещения спортзала, сообщает Men Today.

Фото: flickr.com by Jeff Drongowski, CC BY 2.0

"Чтобы привести себя в форму, необходимо начать с правильного питания, создавая дефицит калорий, то есть расходовать больше энергии, чем потребляете," — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что 70 процентов успеха зависит именно от правильного рациона.

Для ускорения прогресса и улучшения результата Ротач рекомендовала включить в тренировки следующие упражнения: джампинг джек, скалолаз, подъем ног, планка с переходом на локти, бег на месте, супермен, V-скручивания, велосипед и выпады с подъемом коленей.