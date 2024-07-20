Президент Франции Макрон может не успеть искупаться в Сене до Олимпийских игр 2024 года

Макрону может не удастся выполнить обещание искупаться в Сене до Олимпиады

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, не сможет выполнить свое обещание искупаться в реке Сена до начала Олимпийских игр 2024 года в Париже. Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что президент не уточнил конкретную дату своего символического очищения реки.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

Тем не менее, некоторые французские политики уже осуществили свои обещания. Министр спорта Амели Удеа-Кастера и мэр Парижа Анн Идальго искупались в Сене в прошедшие выходные перед началом Олимпийских игр.

Однако проблема качества воды в реке остается нерешенной. По данным местных властей, вода в Сене по-прежнему не соответствует требованиям чистоты, необходимым для проведения спортивных соревнований. Олимпийские игры 2024 года назначены на период с 26 июля по 11 августа.