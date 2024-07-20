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Неробкий новичок. "Локомотив" дома с трудом переиграл "Акрон" Тольятти

"Локомотив" начинает новый сезон с победы над новичком

2:11
Спорт

Очередное первенство РПЛ стартовало матчем московского "Локомотива" и тольяттинского "Акрона" на РЖД-арене.

"Локомотив" начинает новый сезон с победы над новичком
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Потеряв Миранчука и Глушенкова "Локомотиву" нужно учиться строить свои атаки без них. И первые 20 минут у железнодорожников эти самые атаки не получались.

Первый удар по воротам гостей нанёс Сергей Пиняев только на 25-й минуте. Правда, он стал и результативным, открыв счёт в игре.

Буквально через несколько минут Пиняев удвоил преимущество "Локомотива", однако после просмотра VAR судья гол отменил, рассказав стадиону о нарушении правил в атаке

К чести новичков Премьер-лиги надо сказать, что в обороне они не отсиживались и огрызались довольно остро. В одной из контратак Солтмурад Бакаев сравнял счёт. Однако буквально тут же Алексей Батраков вывел "желдор" вперёд — 2:1. Но по законам жанра первого тайма этого матча мгновенно "Акрон" ответил ударом Абу-Саида Эльдарушева в дальний угол. Первый тайм закончился со счётом 2:2.

Второй тайм стал повтором первого, с одним лишь отличием, голов в нём не было. Почти. Кстати, волжане во втором тайме атаковали больше и острее: одна только перекладина Арсения Дмитриева чего стоит. Видно было, что команды больше боялись пропустить, чем имели желание забить.

В какой-то момент гости почувствовали свое преимущество и стали атаковать большими силами, чем и воспользовался "Локомотив". В одной из редких контратак Владислав Сартвели протащил мяч по левому флангу и дал передачу точно на ногу Дмитрию Воробьеву. Тому оставалось лишь не попасть во вратаря Сергея Волкова — 3:2.

Концовка, как и ожидалось, была нервной. "Акрон" атаковал, москвичи отбивались. И всё же новичкам не хватило опыта, железнодорожники выстояли, начав новый сезон с победы. Ну а гости показали дерзкий и быстрый футбол.

"Локомотив" начинает новый сезон
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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