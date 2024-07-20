Нико готов на снижение заработной платы, чтобы только играть в этом клубе

Нико Уильямс, полузащитник клуба «Атлетик», принял решение о своем будущем. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях, пишет "Евро-футбол.ру".
По его данным, чемпион Европы намерен перейти только в каталонскую команду «Барселона».
Стороны в настоящее время ведут переговоры и обсуждают условия возможной сделки. Ради возможности продолжить карьеру в этом известном клубе Нико согласен на снижение заработной платы.
Несмотря на интерес со стороны клубов «Арсенал» и «Челси», игрок нацелен именно на переход в «Барсу».
Следует отметить, что Уильямс стал чемпионом Европы вместе с испанской сборной на Чемпионате Европы 2024 года. В финале против Англии (2:1) он забил гол.
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