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Камила Валиева готовится к выступлениям в ледовых шоу

Камила Валиева поделилась кадрами с занятий в спортзале

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Спорт

Из-за нарушения антидопинговых правил, Камила Валиева была отстранена и не смогла участвовать в соревнованиях.

Камила Валиева поделилась кадрами с занятий в спортзале
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Тем не менее, 18-летняя фигуристка продолжает тренироваться и делится кадрами с занятий в спортзале. В своем Telegram-канале она опубликовала видео с тренировки, отметив: "Вспоминаю потихоньку".

Кроме того, Камила Валиева объявила о своем участии в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи. Ее первое выступление в постановке "Руслан и Людмила" состоится 22 июля. Она также получила роль в шоу "Вечера на хуторе", которое стартует 13 августа.

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву в январе текущего года, и ей было назначено четырехлетнее отстранение, которое закончится в декабре 2025 года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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