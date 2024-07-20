Камила Валиева готовится к выступлениям в ледовых шоу

Из-за нарушения антидопинговых правил, Камила Валиева была отстранена и не смогла участвовать в соревнованиях.
Тем не менее, 18-летняя фигуристка продолжает тренироваться и делится кадрами с занятий в спортзале. В своем Telegram-канале она опубликовала видео с тренировки, отметив: "Вспоминаю потихоньку".
Кроме того, Камила Валиева объявила о своем участии в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи. Ее первое выступление в постановке "Руслан и Людмила" состоится 22 июля. Она также получила роль в шоу "Вечера на хуторе", которое стартует 13 августа.
CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву в январе текущего года, и ей было назначено четырехлетнее отстранение, которое закончится в декабре 2025 года.
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