Какие ностальгические фильмы об Олимпиаде-80 в Москве можно посмотреть?

Ностальгические фильмы о московской Олимпиаде-80

2:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Несмотря на политический бойкот в 1980 году, объявленный США и другими странами из капиталистического блока, Олимпийские игры в Москве состоялись.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Игры-80 нашли отражение в кинематографе. Вот тройка кинофильмов-лидеров о спортивных событиях московской Олимпиады:

"О спорт, ты — мир!", (год выпуска — 1981).

Фильм был снят Юрием Озеровым по заказу Международного олимпийского комитета. XXII Олимпиада — это первые Олимпийские игры, проведённые в социалистической стране.

Илья Иоффе так высказался об этом фильме: "То была официальная, пропагандистская картина (что в данном случае ничуть не умаляет её достоинств), в которой нашло яркое выражение советское представление о спорте как о "посланце мира и дружбы между народами" и одном из средств "воспитания здоровой и гармонично развитой личности в эпоху развитого социализма". С тех пор прошло немало лет, сменилась целая историческая эпоха, а мечта человечества о справедливом обществе, бескорыстно стремящемся к миру и пестующем "гармонично развитых" граждан, отодвинулась победившим потребительским капитализмом куда-то на самую крайнюю периферию общественного сознания…"

"Олимпийская деревня", (год выпуска — 2011).

Иностранный корреспондент "Радио Свободы" Смит разыскивает виолончелиста Арсения в подмосковной деревне Протасово. В фильме журналист постоянно попадает в комичные ситуации, в которых сталкивается со "странностями русской души", вездесущими "людьми в штатском" и фантасмагоричностью Москвы 80-х.

"Игры", (год выпуска — 2024).

Сын советского чиновника Игорь совершает очередной проступок. Его отправляют исправляться в оргкомитет Олимпиады-80, где он начинает работать волонтёром. Начальница Ирина не собирается терпеть капризы избалованного парня. Попав в окружение спортсменов, тренеров и других волонтёров, Игорь понимает, какая огромная ответственность лежит на их плечах при подготовке к масштабному событию — Олимпийским играм. Дата премьеры в России — 3 августа. Восьмисерийный сериал снят Евгением Стычкиным.