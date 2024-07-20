Яркие эпизоды церемонии открытия Олимпийских игр в 1980 году представил "Чемпионат"

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия ОИ-80 в Москве

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19 июля 2024 года, через 44 года после начала Олимпиады-80 в Москве, "Чемпионат" провёл текстовую онлайн-трансляцию торжественной церемонии открытия Игр.

Фото: championat.com by фотохроника ТАСС is licensed under Free More info

В каждой детали был воссоздан большой праздник, который развернулся на стадионе "Лужники", чтобы читатели могли ощутить светлую ностальгию по тем временам.

Встреча с олимпийским мишкой, торжественное открытие турнира Брежневым, зажжение олимпийского огня в чаше стадиона и многое другое — все эти моменты были представлены в онлайн-трансляции.

Сборная Советского Союза на Олимпиаде в Москве добилась 195 наград, из которых 80 были золотыми, и заняла первое место в неофициальном командном зачете. Сборная ГДР стала второй, а команда Болгарии — третьей.

Спортсмены из США, ФРГ, Японии, Израиля, Турции и других государств не прибыли в Москву из-за политического бойкота.

В общей сложности представители 80 стран приняли участие в Олимпиаде-80 в Москве.