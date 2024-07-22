Бельгийцев вынудили играть против Израиля в Венгрии

Бельгия вынужденно будет играть против Израиля в Венгрии

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бельгийская футбольная сборная проведет домашний матч группового этапа Лиги наций против Израиля в Дебрецене, Венгрия.

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Игра пройдет при закрытых трибунах. Это связано с отказом местных администраций проводить игру по соображениям безопасности.

На официальном сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) сообщили, что администрация Брюсселя уведомила ассоциацию о невозможности организовать матч против сборной Израиля на стадионе имени короля Бодуэна. RBFA из-за этого обратилась с письмами в несколько других городов Бельгии, где имеется соответствующий стандартам УЕФА стадион. В итоге с согласия УЕФА матч пройдет в Венгрии 6 сентября, пишет РИА Новости.