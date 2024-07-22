Бельгийцев вынудили играть против Израиля в Венгрии

Бельгийская футбольная сборная проведет домашний матч группового этапа Лиги наций против Израиля в Дебрецене, Венгрия.
Игра пройдет при закрытых трибунах. Это связано с отказом местных администраций проводить игру по соображениям безопасности.
На официальном сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) сообщили, что администрация Брюсселя уведомила ассоциацию о невозможности организовать матч против сборной Израиля на стадионе имени короля Бодуэна. RBFA из-за этого обратилась с письмами в несколько других городов Бельгии, где имеется соответствующий стандартам УЕФА стадион. В итоге с согласия УЕФА матч пройдет в Венгрии 6 сентября, пишет РИА Новости.
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