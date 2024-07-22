ФК "Химки" должны полностью выплатить компенсацию тренеру Талалаеву

РФС обязал "Химки" полностью расплатиться с Талалаевым

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза удовлетворила заявление бывшего главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки" Андрея Талалаева.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Теперь руководство клуба должно ему выплатить компенсацию в полном объеме, сообщили на официальном сайте РФС.

Напомним, что Андрей Талалаев ушел из "Химок" в июне 2024 года. Соглашение с клубом было расторгнуто по обоюдному согласию. "Химкам" также необходимо будет заплатить проценты за нарушение сроков выплаты выходного пособия. Пока клуб не рассчитается с бывшим тренером, ему запрещено регистрировать новых игроков.

Напомним, "Химки" вернулись в РПЛ и 21 июля сыграют домашний матч против махачкалинского "Динамо".