ФК "Химки" должны полностью выплатить компенсацию тренеру Талалаеву

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза удовлетворила заявление бывшего главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки" Андрея Талалаева.
Теперь руководство клуба должно ему выплатить компенсацию в полном объеме, сообщили на официальном сайте РФС.
Напомним, что Андрей Талалаев ушел из "Химок" в июне 2024 года. Соглашение с клубом было расторгнуто по обоюдному согласию. "Химкам" также необходимо будет заплатить проценты за нарушение сроков выплаты выходного пособия. Пока клуб не рассчитается с бывшим тренером, ему запрещено регистрировать новых игроков.
Напомним, "Химки" вернулись в РПЛ и 21 июля сыграют домашний матч против махачкалинского "Динамо".
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