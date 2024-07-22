Теннисист Надаль прошел в полуфинал турнира в Бостаде

Испанский теннисист Надаль сыграет в полуфинале турнира в Бостаде

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Многократный обладатель титулов Большого шлема теннисист из Испании Рафаэль Надаль смог пройти в полуфинал теннисного турнира в шведском Бостаде.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Это ему далось благодаря победе над аргентинским спортсменом Мариано Навоне. Надаль обыграл его в матче четвертьфинала со счетом 6:7 (2:7), 7:5, 7:5. они сражались 3 часа 59 минут, сообщает РИА Новости.

Напомним, призовой фонд турнира в Бостаде составляет 580 тысяч евро. Чтобы выйти в финал турнира, испанскому теннисист нужно обыграть хорвата Дуе Айдуковича.