Слишкович рассказал, почему ушел из "Спартака"

Слишкович покинул "Спартак" из-за того, что тренеру не нужна была его помощь

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Владимир Слишкович поделился информацией о том, что он хотел изменить в футбольном клубе "Спартак" после отставки испанца Гильермо Абаскаля.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Слишкович в середине апреля временно возглавил команду. Футболисты под его наставничеством заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ. Позднее руководство "Спартака" сообщило об уходе Слишковича.

"Какие-то моменты в раздевалке были неидеальные…Я хотел, чтобы игроки тоже взяли ответственность за результаты", — рассказал тренер на YouTube-канале "Коммент.Шоу"

Он раскрыл причину ухода из московского клуба.

"Мне сказали: "Мы хотим, чтобы ты остался помогать тренеру". Человеку не нужна никакая помощь. Станкович уже опытный тренер, опытный игрок, он в футболе разбирается очень хорошо", — объяснил Слишкович.

Сейчас главным тренером "Спартака" является Деян Станкович. Ранее он тренировал "Ференцварош", "Сампдорию" и "Црвену Звезду", пишет "СЭ".