Слишкович рассказал, почему ушел из "Спартака"

Тренер Владимир Слишкович поделился информацией о том, что он хотел изменить в футбольном клубе "Спартак" после отставки испанца Гильермо Абаскаля.
Слишкович в середине апреля временно возглавил команду. Футболисты под его наставничеством заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ. Позднее руководство "Спартака" сообщило об уходе Слишковича.
"Какие-то моменты в раздевалке были неидеальные…Я хотел, чтобы игроки тоже взяли ответственность за результаты", — рассказал тренер на YouTube-канале "Коммент.Шоу"
Он раскрыл причину ухода из московского клуба.
"Мне сказали: "Мы хотим, чтобы ты остался помогать тренеру". Человеку не нужна никакая помощь. Станкович уже опытный тренер, опытный игрок, он в футболе разбирается очень хорошо", — объяснил Слишкович.
Сейчас главным тренером "Спартака" является Деян Станкович. Ранее он тренировал "Ференцварош", "Сампдорию" и "Црвену Звезду", пишет "СЭ".
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