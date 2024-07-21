Тарасова заявила, что российские спортсмены едут на Олимпиаду не за рукопожатиями

Тарасова: Россияне на Олимпиаду не за рукопожатиями едут

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала свое мнение по поводу того, что украинцам на Олимпиаде в Париже будет запрещено приветствовать российских спортсменов.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

"Не надо на это обращать внимание, мы на Олимпиаду не за рукопожатием едем. И мы не те, кто хотел войны. Главное выигрывать, а руку жать и целоваться со своими надо. А у чужих надо выигрывать", — цитирует ТАСС Тарасову.

19 июля президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что организация договорилась с федерациями о том, чтобы украинские атлеты могли не приветствовать россиян во время ОИ-2024.

Напомним, что МОК ранее объявил о начале Олимпийского перемирия.