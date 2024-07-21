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Игрок Кукурелья после победы Испании на Евро покрасил волосы в красный цвет

Кукурелья после победы Испании на Евро изменил имидж

0:41
Спорт

Футболист лондонского "Челси" из Испании Марк Кукурелья кардинально изменил имидж. После победы Испании на Евро-2024 он покрасил волосы в красный цвет в честь победы.

Кукурелья после победы Испании на Евро изменил имидж
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

До турнира Кукурелья дал обещание покраситься в цвета сборной Испании, если его команда станет чемпионом.

"То, что обещано, — это долг", — цитирует Кукурелью РИА Новости, ссылаясь на его страницу в соцсетях.

Напомним, что футболист сыграл в шести матчах на Чемпионате Европы 2024 года. Он не вышел на поле только во время встречи со сборной Албании.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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