Игрок Кукурелья после победы Испании на Евро покрасил волосы в красный цвет

Футболист лондонского "Челси" из Испании Марк Кукурелья кардинально изменил имидж. После победы Испании на Евро-2024 он покрасил волосы в красный цвет в честь победы.
До турнира Кукурелья дал обещание покраситься в цвета сборной Испании, если его команда станет чемпионом.
"То, что обещано, — это долг", — цитирует Кукурелью РИА Новости, ссылаясь на его страницу в соцсетях.
Напомним, что футболист сыграл в шести матчах на Чемпионате Европы 2024 года. Он не вышел на поле только во время встречи со сборной Албании.
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