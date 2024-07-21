МОК объявил о начале Олимпийского перемирия

МОК: Олимпиада объединяет мир в мирном соревновании

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Международный олимпийский комитет заявил, что олимпийское перемирие началось. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа во французской столице. В МОК заявили, что Олимпиада — то событие, которое объединяет мир на мирном соревновании. Игры будут тем большим напоминанием о том, что "мы все можем мирно собраться вместе".

Обычно Олимпийское перемирие начинается за семь дней до открытия Олимпиад, а заканчивается на седьмой день после церемонии закрытия.