МОК объявил о начале Олимпийского перемирия

Международный олимпийский комитет заявил, что олимпийское перемирие началось. Об этом сообщает ТАСС.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа во французской столице. В МОК заявили, что Олимпиада — то событие, которое объединяет мир на мирном соревновании. Игры будут тем большим напоминанием о том, что "мы все можем мирно собраться вместе".
Обычно Олимпийское перемирие начинается за семь дней до открытия Олимпиад, а заканчивается на седьмой день после церемонии закрытия.
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