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Игроки "Зенита" лестно отозвались о новой форме команды

Футболистам "Зенита" понравилась новая форма команды

0:56
Спорт

Игроки Санкт-Петербургского футбольного клуба "Зенит" рассказали о своих эмоциях и впечатлениях от новой формы на сезон-2024/2025. Она будет украшена золотым шевроном по случаю юбилея клуба.

Футболистам "Зенита" понравилась новая форма команды
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

"Думаю, это будет победная форма — к столетию", — цитирует нападающего Ивана Сергеева "Чемпионат".

Нападающий Густаво Мантуан считает, эта стильная форма должна принести успех команде.

"Нравятся львы, их тут много, а у меня как раз есть несколько татуировок со львами", — поделился впечатлениями от формы полузащитник Клаудиньо.

А полузащитнику Александру Коваленко уже не терпится выйти в этой экипировке на поле и проявить себя.

"Львы есть, мотивы Санкт-Петербурга есть. Всё что нужно!" — добавил полузащитник Александр Ерохин.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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