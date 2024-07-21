Игроки "Зенита" лестно отозвались о новой форме команды

Футболистам "Зенита" понравилась новая форма команды

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Игроки Санкт-Петербургского футбольного клуба "Зенит" рассказали о своих эмоциях и впечатлениях от новой формы на сезон-2024/2025. Она будет украшена золотым шевроном по случаю юбилея клуба.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

"Думаю, это будет победная форма — к столетию", — цитирует нападающего Ивана Сергеева "Чемпионат".

Нападающий Густаво Мантуан считает, эта стильная форма должна принести успех команде.

"Нравятся львы, их тут много, а у меня как раз есть несколько татуировок со львами", — поделился впечатлениями от формы полузащитник Клаудиньо.

А полузащитнику Александру Коваленко уже не терпится выйти в этой экипировке на поле и проявить себя.

"Львы есть, мотивы Санкт-Петербурга есть. Всё что нужно!" — добавил полузащитник Александр Ерохин.