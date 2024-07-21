Игроки "Зенита" лестно отозвались о новой форме команды

Игроки Санкт-Петербургского футбольного клуба "Зенит" рассказали о своих эмоциях и впечатлениях от новой формы на сезон-2024/2025. Она будет украшена золотым шевроном по случаю юбилея клуба.
"Думаю, это будет победная форма — к столетию", — цитирует нападающего Ивана Сергеева "Чемпионат".
Нападающий Густаво Мантуан считает, эта стильная форма должна принести успех команде.
"Нравятся львы, их тут много, а у меня как раз есть несколько татуировок со львами", — поделился впечатлениями от формы полузащитник Клаудиньо.
А полузащитнику Александру Коваленко уже не терпится выйти в этой экипировке на поле и проявить себя.
"Львы есть, мотивы Санкт-Петербурга есть. Всё что нужно!" — добавил полузащитник Александр Ерохин.
Предлагаем узнать, какой сорняк не стоит убирать на дачном участке.