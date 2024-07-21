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Футболист Мората прошел медосмотр в "Милане"

Альваро Мората уже обошел врачей ФК "Милан"

0:46
Спорт

Капитан сборной Испании по футболу Альваро Мората прошел медосмотр накануне подписания контракта с ФК "Милан".

Альваро Мората уже обошел врачей ФК "Милан"
Фото: soccer.ru by Kirill Venediktov, CC BY-SA 3.0

"Я знаю, что меня ждут лучшие годы в карьере, и я хочу перейти в этот великий клуб", — цитирует футболиста "СЭ".

Он добавил, что в "Милане" к нему всегда относились с уважением. Теперь Мората ждет начала отпуска в Италии, тренировок с командой и возвращения в серию А.

Ранее футболист выступал за мадридский "Атлетико". В минувшем сезоне Мората принял участие в 32 матчах в чемпионате Испании, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро по информации Transfermarkt.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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