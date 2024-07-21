Футболист Мората прошел медосмотр в "Милане"

Капитан сборной Испании по футболу Альваро Мората прошел медосмотр накануне подписания контракта с ФК "Милан".
"Я знаю, что меня ждут лучшие годы в карьере, и я хочу перейти в этот великий клуб", — цитирует футболиста "СЭ".
Он добавил, что в "Милане" к нему всегда относились с уважением. Теперь Мората ждет начала отпуска в Италии, тренировок с командой и возвращения в серию А.
Ранее футболист выступал за мадридский "Атлетико". В минувшем сезоне Мората принял участие в 32 матчах в чемпионате Испании, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро по информации Transfermarkt.
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