Футболист Мората прошел медосмотр в "Милане"

Альваро Мората уже обошел врачей ФК "Милан"

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Капитан сборной Испании по футболу Альваро Мората прошел медосмотр накануне подписания контракта с ФК "Милан".

Фото: soccer.ru by Kirill Venediktov, CC BY-SA 3.0

"Я знаю, что меня ждут лучшие годы в карьере, и я хочу перейти в этот великий клуб", — цитирует футболиста "СЭ".

Он добавил, что в "Милане" к нему всегда относились с уважением. Теперь Мората ждет начала отпуска в Италии, тренировок с командой и возвращения в серию А.

Ранее футболист выступал за мадридский "Атлетико". В минувшем сезоне Мората принял участие в 32 матчах в чемпионате Испании, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро по информации Transfermarkt.