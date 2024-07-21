Гимнастка из Японии Мията пропустит Олимпиаду из-за страсти к алкоголю и сигаретам

Капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике Сёко Мията не поедет на Олимпиаду в Париж из-за того, что курила и пила алкоголь. Ей 19 лет, а в Японии это запрещено делать до 20 лет.
Девушка сама призналась в том, что курила и пила алкоголь, пишет Kyodo News со ссылкой на заявление Японской ассоциации гимнастики (JGA).
Мията не посещала тренировки сборной из-за расследования. JGA отстранила гимнастку от участия в Олимпийских играх из-за нарушения кодекса поведения спортсменов.
По словам самой спортсменки, курение и алкоголь она позвонила себе один раз "из-за большого эмоционального давления". Но такое оправдание ей не помогло. Усугубило то, что девушка выпила алкоголь и покурила во время сборов.
Ранее Мията завоёвывала бронзу на чемпионате мира 2022 года на бревне. Еще она является двукратным серебряным призером чемпионата Азии 2022 года в опорном прыжке и вольных упражнениях, пишет РИА Новости.
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