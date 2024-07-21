Гимнастка из Японии Мията пропустит Олимпиаду из-за страсти к алкоголю и сигаретам

Японскую гимнастку Мияту не взяли на ОИ-2024 из-за курения и употребления алкоголя

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике Сёко Мията не поедет на Олимпиаду в Париж из-за того, что курила и пила алкоголь. Ей 19 лет, а в Японии это запрещено делать до 20 лет.

Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон, CC BY-SA 2.0

Девушка сама призналась в том, что курила и пила алкоголь, пишет Kyodo News со ссылкой на заявление Японской ассоциации гимнастики (JGA).

Мията не посещала тренировки сборной из-за расследования. JGA отстранила гимнастку от участия в Олимпийских играх из-за нарушения кодекса поведения спортсменов.

По словам самой спортсменки, курение и алкоголь она позвонила себе один раз "из-за большого эмоционального давления". Но такое оправдание ей не помогло. Усугубило то, что девушка выпила алкоголь и покурила во время сборов.

Ранее Мията завоёвывала бронзу на чемпионате мира 2022 года на бревне. Еще она является двукратным серебряным призером чемпионата Азии 2022 года в опорном прыжке и вольных упражнениях, пишет РИА Новости.