Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела. Они не требуют специального оборудования, их можно выполнять где угодно, что делает их доступными для большинства людей.

Фото: dvidshub.net by Cpl. Octavia Davis, PDM

Первое и, возможно, самое важное преимущество отжиманий — это укрепление мышц груди, плеч и трицепсов. Регулярные отжимания способствуют улучшению силы и выносливости этих групп мышц, что помогает в повседневной активности и спортивных занятиях.

Отжимания также способствуют улучшению осанки и укреплению центральной части тела (корпуса). При выполнении упражнения требуется активное напряжение мышц живота и спины, что помогает поддерживать правильное положение позвоночника и снижает риск болей в спине.

Кроме того, отжимания стимулируют сжигание калорий и способствуют метаболизму. Они активируют большое количество мышечных групп, что помогает ускорить обмен веществ и улучшить общую физическую форму.

Отжимания можно модифицировать в зависимости от уровня подготовки: от стандартных до с наклоном, от упора на коленях до отжиманий с узким и широким хватом. Это позволяет адаптировать упражнение под индивидуальные потребности и цели.

В заключение, отжимания — это универсальное упражнение, которое не только укрепляет основные мышечные группы, но и способствует улучшению физической формы и здоровья в целом. Включение их в регулярный тренировочный процесс поможет вам достигнуть заметных результатов и укрепить тело.