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Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания

1:39
Спорт

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела. Они не требуют специального оборудования, их можно выполнять где угодно, что делает их доступными для большинства людей.

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Фото: dvidshub.net by Cpl. Octavia Davis, PDM

Первое и, возможно, самое важное преимущество отжиманий — это укрепление мышц груди, плеч и трицепсов. Регулярные отжимания способствуют улучшению силы и выносливости этих групп мышц, что помогает в повседневной активности и спортивных занятиях.

Отжимания также способствуют улучшению осанки и укреплению центральной части тела (корпуса). При выполнении упражнения требуется активное напряжение мышц живота и спины, что помогает поддерживать правильное положение позвоночника и снижает риск болей в спине.

Кроме того, отжимания стимулируют сжигание калорий и способствуют метаболизму. Они активируют большое количество мышечных групп, что помогает ускорить обмен веществ и улучшить общую физическую форму.

Отжимания можно модифицировать в зависимости от уровня подготовки: от стандартных до с наклоном, от упора на коленях до отжиманий с узким и широким хватом. Это позволяет адаптировать упражнение под индивидуальные потребности и цели.

В заключение, отжимания — это универсальное упражнение, которое не только укрепляет основные мышечные группы, но и способствует улучшению физической формы и здоровья в целом. Включение их в регулярный тренировочный процесс поможет вам достигнуть заметных результатов и укрепить тело.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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