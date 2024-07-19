Кандидат медицинских наук описал последствия купания в Сене для мэра Парижа Анн Идальго

Описаны последствия купания в Сене для мэра Парижа Анн Идаль

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о потенциальных рисках купания в Сене для французских чиновников. Его комментарии передает "360".

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Он объяснил, что в летний период в воде ускоряется развитие микроорганизмов.

"В тёплой воде больше продуктов разложения и, соответственно, микроорганизмов. Это представляет значительную опасность для здоровья человека", — подчеркнул врач.

Кондрахин добавил, что последствия купания в загрязненной воде могут быть очень серьёзными, вплоть до летального исхода.

"Обычные люди, особенно те, кто не занимается спортом, тяжело переносят кишечные инфекции, особенно при физических нагрузках и на голодный желудок", — отметил специалист.

Напомним, что 17 июля перед началом летних Олимпийских игр-2024 мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы продемонстрировать безопасность реки для проведения соревнований. В её заплыве также участвовал глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге. Ранее в той же реке купалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.