FourFourTwo опубликовал список из 32 лучших вратарей всех времен. Первое место в этом рейтинге занял советский вратарь Лев Яшин, которого издание охарактеризовало как "уникального, выдающегося русского футболиста и непревзойденного вратаря мирового класса".
На втором месте расположился Мануэль Нойер, чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии. Замкнул тройку лучших англичанин Гордон Бэнкс, обладатель титула чемпиона мира 1966 года.
Ранее FourFourTwo включил Яшина в список самых влиятельных футболистов в истории, где он занял 49-е место, а также отметил его в числе лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу, присвоив 16-е место.
Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960 года. Он также является единственным вратарем в истории, удостоенным "Золотого мяча" в 1963 году.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.