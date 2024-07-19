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Лев Яшин признан лучшим вратарём всех времён в списке FourFourTwo

Лев Яшин признан лучшим вратарём всех времён

1:12
Спорт

FourFourTwo опубликовал список из 32 лучших вратарей всех времен. Первое место в этом рейтинге занял советский вратарь Лев Яшин, которого издание охарактеризовало как "уникального, выдающегося русского футболиста и непревзойденного вратаря мирового класса".

Лев Яшин признан лучшим вратарём всех времён
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

На втором месте расположился Мануэль Нойер, чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии. Замкнул тройку лучших англичанин Гордон Бэнкс, обладатель титула чемпиона мира 1966 года.

Ранее FourFourTwo включил Яшина в список самых влиятельных футболистов в истории, где он занял 49-е место, а также отметил его в числе лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу, присвоив 16-е место.

Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960 года. Он также является единственным вратарем в истории, удостоенным "Золотого мяча" в 1963 году.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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