Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, каким и где заниматься спортом летом в Москве

Собянин рассказал, каким и где заниматься спортом летом в Москве

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Открыт летний сезон проекта "Лето в Москве. Все на свежем воздухе", который предлагает жителям столицы активно отдыхать и заниматься спортом на свежем воздухе. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что благодаря развитой спортивной инфраструктуре города, каждый может найти себе занятие независимо от возраста и уровня подготовки. В течение первого месяца нового сезона к проекту присоединилось почти 10 тысяч человек.

Фото: flickr.com by Jeff Drongowski, CC BY 2.0

Участникам проекта доступны занятия более чем по 70 видам спорта и физической активности в рамках бесплатных секций. Занятия теперь проводятся не только по выходным, но и в будние дни вечером. Кроме того, проект предлагает онлайн-тренировки с мировыми тренерами, которые проходят ежедневно в 07:00.

"Каждый сезон мы обновляем и расширяем список площадок с учетом пожеланий спортсменов. Теперь заниматься спортом можно не только в парках, но и в уникальных местах, таких как набережные Москвы-реки, территории речных вокзалов, СК "Сколково" и многих других," — сообщил Собянин.

Проект "Лето. Пляж. Московский спорт" также привлек внимание, объединив пляжные развлечения и тренировки на шести городских площадках. Более 7 тысяч человек уже присоединились к этому проекту.