Сергей Собянин анонсировал главные спортивные проекты Москвы на лето 2024

Собянин рассказал о главных спортивных проектах Москвы 2024

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился с жителями столицы информацией о главных спортивных мероприятиях этого лета. Для любителей активного отдыха организованы открытые занятия на стадионах, в парках, воркаут-зонах и на фестивальных площадках большого городского фестиваля "Лето в Москве". Всего более 70 видов спорта доступны для всех желающих благодаря бесплатным секциям, которые проходят на свыше 70 площадках по всему городу.

Фото: www.mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы, CC BY 4.0

С момента старта проекта Sports Weekend в нем уже участвовали более 9 тысяч человек. В программе занятия по йоге, растяжке, пилатесу, функциональным тренировкам и танцевальным тренингам. Каждый месяц список площадок обновляется с учетом пожеланий участников, так что теперь тренировки доступны не только в парках, но и на набережных Москвы-реки, на территориях речных вокзалов и в инновационном центре "Сколково".

Проект "Мой спортивный квартал" собрал более 30 тысяч участников. До сентября москвичи могут заниматься различными видами спорта под руководством опытных тренеров на 114 спортивных, дворовых и парковых площадках города. Кроме того, в рамках проекта "Спорт на пляже" этим летом около семи тысяч человек уже присоединились к занятиям на шести специализированных пляжных площадках города.

Все жители Москвы приглашаются принять участие в этих проектах и посетить бесплатные спортивные занятия.