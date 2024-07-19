Топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира 2024: рейтинг от Brand Finance

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. Полный список можно найти на их сайте.
На первом месте оказался мадридский "Реал", чей бренд за год подорожал до 1,81 миллиарда долларов. Второе место занимает английский "Манчестер Сити" с оценкой в 1,73 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров "Барселона" с брендом стоимостью 1,65 миллиарда долларов.
Далее следуют "Манчестер Юнайтед" (1,5 миллиарда долларов) и "Ливерпуль" (1,48 миллиарда долларов). Мюнхенская "Бавария" оценивается в 1,33 миллиарда долларов, ПСЖ — в 1,29 миллиарда долларов. В списке также присутствуют лондонские клубы: "Арсенал" (1,07 миллиарда долларов), "Тоттенхэм" (930 миллионов долларов) и "Челси" (897 миллионов долларов).
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.