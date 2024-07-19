Топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира 2024: рейтинг от Brand Finance

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира 2024

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. Полный список можно найти на их сайте.

Фото: flickr.com by Oleg Dubyna from Poltava, Ukraine, CC BY-SA 2.0

На первом месте оказался мадридский "Реал", чей бренд за год подорожал до 1,81 миллиарда долларов. Второе место занимает английский "Манчестер Сити" с оценкой в 1,73 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров "Барселона" с брендом стоимостью 1,65 миллиарда долларов.

Далее следуют "Манчестер Юнайтед" (1,5 миллиарда долларов) и "Ливерпуль" (1,48 миллиарда долларов). Мюнхенская "Бавария" оценивается в 1,33 миллиарда долларов, ПСЖ — в 1,29 миллиарда долларов. В списке также присутствуют лондонские клубы: "Арсенал" (1,07 миллиарда долларов), "Тоттенхэм" (930 миллионов долларов) и "Челси" (897 миллионов долларов).