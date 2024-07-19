Эти рекомендации помогут сохранить молодость мозга

Эксперт рассказал, как сохранить здоровье мозга на долгие годы

Эксперт по кардиологии, терапии и эндокринологии Илья Луконин поделился в интервью советами по сохранению здоровья мозга на протяжении долгих лет. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

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По мнению врача, старение мозга может быть обусловлено различными факторами, включая неправильный образ жизни, вредные привычки, черепно-мозговые травмы, серьезные заболевания внутренних органов и систем, инфекции мозга, психиатрические заболевания, а также генетическая предрасположенность.

Чтобы сохранить молодость мозга, эксперт советует пересмотреть свой образ жизни, исключив из рациона вредные продукты и алкоголь, добавив физическую активность. Ежедневные прогулки на свежем воздухе и тренировки помогут улучшить работу мозга, а регулярное чтение и освоение новых знаний развивают умственные способности и социальные навыки.

Доктор также подчеркнул важность соблюдения режима сна и отдыха для очищения организма и поддержания здоровья мозга. Рекомендуется спать не менее 7-9 часов в сутки для оптимального функционирования мозга.