Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Метеоролог Ильин рассказал о погоде в августе в Москве
Как выбрать идеальный плед для любой комнаты: советы дизайнера
Блогерша Виктория Боня подверглась критике поклонников за "старческие" руки
Канадская нефть под угрозой из-за лесных пожаров
PlayStation 5 Pro ожидается к выпуску в 2024 году: новая информация от разработчиков
Три породы домашних кошек, которые обожают гулять
Здоровое питание от диетолога Королевой: как поддерживать вес и энергию
Телеведущая Анфиса Чехова сходила на обед с французским актёром Пьером Ришаром
Как красиво загореть и при этом не нанести вред коже?
Эти рекомендации помогут сохранить молодость мозга

Эксперт рассказал, как сохранить здоровье мозга на долгие годы

Спорт

Эксперт по кардиологии, терапии и эндокринологии Илья Луконин поделился в интервью советами по сохранению здоровья мозга на протяжении долгих лет. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Эксперт рассказал, как сохранить здоровье мозга на долгие годы
Фото: commons.wikimedia.org by TeresaAraujo05, CC BY-SA 4.0

По мнению врача, старение мозга может быть обусловлено различными факторами, включая неправильный образ жизни, вредные привычки, черепно-мозговые травмы, серьезные заболевания внутренних органов и систем, инфекции мозга, психиатрические заболевания, а также генетическая предрасположенность.

Чтобы сохранить молодость мозга, эксперт советует пересмотреть свой образ жизни, исключив из рациона вредные продукты и алкоголь, добавив физическую активность. Ежедневные прогулки на свежем воздухе и тренировки помогут улучшить работу мозга, а регулярное чтение и освоение новых знаний развивают умственные способности и социальные навыки.

Доктор также подчеркнул важность соблюдения режима сна и отдыха для очищения организма и поддержания здоровья мозга. Рекомендуется спать не менее 7-9 часов в сутки для оптимального функционирования мозга.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Огурцы будут плодоносить до морозов: вот что нужно сделать
История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев Новый "Петров и Васечкин" будет не хуже знаменитого оригинала Дмитрий Плотников Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова
Эти породы известны своей любовью и преданностью: самые добрые собаки
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Последние материалы
PlayStation 5 Pro ожидается к выпуску в 2024 году: новая информация от разработчиков
Три породы домашних кошек, которые обожают гулять
Здоровое питание от диетолога Королевой: как поддерживать вес и энергию
Телеведущая Анфиса Чехова сходила на обед с французским актёром Пьером Ришаром
Как красиво загореть и при этом не нанести вред коже?
Юлия Ковальчук показала свою моложавую маму
Российские автомобили получат новые коробки передач от ЯМЗ уже в этом году
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак сообщила, что сделала аборт
Эксперт рассказал, как сохранить здоровье мозга на долгие годы
На Венере нашли признаки жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников