Олимпийская чемпионка по плаванию поделилась опытом соревнований в загрязненной воде

Лариса Ильченко рассказала, чем опасно плавание на открытой воде

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко прокомментировала новость о том, что нидерландская спортсменка Шарон ван Раувендал перед заплывом на Олимпийских играх в Париже примет профилактическую дозу антибиотиков. Об этом сообщает championat.

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

По мнению Ильченко, такой подход к использованию антибиотиков без веских причин может привести к проблемам с пищеварительной системой и антибиотикорезистентности, поэтому она не рекомендует подобные действия. В своей спортивной карьере она предпочитала использовать энтеросорбенты для профилактики кишечных расстройств при соревнованиях на открытой воде.

Спортсменка поделилась опытом соревнований, когда пришлось плавать в загрязненной воде на этапе Кубка мира в Сингапуре, что вызывало серьезные опасения за здоровье. Она выразила беспокойство по поводу качества воды в Сене за две недели до начала Олимпийских игр в Париже и поддерживает требования обеспечить безопасность проведения заплывов на открытой воде.











