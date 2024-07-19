В соцсетях обсуждают участие волейболиста, который отбыл срок за изнасилование, на Играх в Париже

Нидерландский волейболист-пляжник Стивен ван де Вельд, отбывший наказание за совершенное насилие, принял решение проживать отдельно от остальных спортсменов во время Олимпийских игр 2024 во Франции, пишет championat.
Такие пожелания были высказаны самим спортсменом и оглашены на сайте Национального олимпийского комитета Нидерландов. Кроме того, он не планирует взаимодействовать с представителями прессы.
В заявлении на сайте НОК указано, что ван де Вельд всегда был откровенен относительно произошедшего инцидента, назвав его своей крупнейшей ошибкой и выразив сожаление за последствия для всех сторон.
После возвращения к спорту он активно участвовал во всех международных соревнованиях. Однако его предполагаемый выход на Олимпиаду вызвал новые обсуждения в социальных сетях.
Ван де Вельд отсидел четырехлетний срок в тюрьмах Великобритании и Нидерландов за преступление, совершенное в отношении несовершеннолетней в 2014 году. На Играх-2024 он будет выступать в паре с Мэтью Иммерсом.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.