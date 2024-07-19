В соцсетях обсуждают участие волейболиста, который отбыл срок за изнасилование, на Играх в Париже

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Волейболист-пляжник из Нидерландов будет жить отдельно от команды во время ОИ-2024

1:11
Спорт

Нидерландский волейболист-пляжник Стивен ван де Вельд, отбывший наказание за совершенное насилие, принял решение проживать отдельно от остальных спортсменов во время Олимпийских игр 2024 во Франции, пишет championat.

Волейболист-пляжник из Нидерландов будет жить отдельно от команды во время ОИ-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY-SA 4.0

Такие пожелания были высказаны самим спортсменом и оглашены на сайте Национального олимпийского комитета Нидерландов. Кроме того, он не планирует взаимодействовать с представителями прессы.

В заявлении на сайте НОК указано, что ван де Вельд всегда был откровенен относительно произошедшего инцидента, назвав его своей крупнейшей ошибкой и выразив сожаление за последствия для всех сторон.

После возвращения к спорту он активно участвовал во всех международных соревнованиях. Однако его предполагаемый выход на Олимпиаду вызвал новые обсуждения в социальных сетях.

Ван де Вельд отсидел четырехлетний срок в тюрьмах Великобритании и Нидерландов за преступление, совершенное в отношении несовершеннолетней в 2014 году. На Играх-2024 он будет выступать в паре с Мэтью Иммерсом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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