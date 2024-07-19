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Разгорелся скандал по поводу оплаты труда артистов, участвующих в церемонии открытия Олимпиады

Артисты, выступающие на церемонии открытия Олимпиады, объявили о забастовке

1:07
Спорт

Организаторы церемонии открытия Олимпиады в Париже получили уведомление от представителей профсоюза артистов о возможной забастовке, пишет chаmpionat.

Артисты, выступающие на церемонии открытия Олимпиады, объявили о забастовке
Фото: flickr.com by 401(К) 2012, CC BY-SA 2.0

Во Французском союзе артистов-исполнителей (SFA) разгорелся скандал из-за оплаты труда артистов.

Генеральные репетиции церемоний в настоящее время находятся в процессе, и SFA вынуждена объявить о возможной забастовке на шоу 26 июля 2024 года, а также на последующих репетициях открытия Паралимпийских игр.

SFA выразила разочарование тем, что условия труда артистов не были обсуждены взаимно и не были улучшены. Они также подчеркнули проблему явного неравенства и отсутствие социального диалога в процессе подготовки к церемониям.

Церемония открытия, запланированная на 26 июля на реке Сена, включает в себя работу 3000 артистов и 400 танцоров.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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