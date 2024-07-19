Разгорелся скандал по поводу оплаты труда артистов, участвующих в церемонии открытия Олимпиады

Организаторы церемонии открытия Олимпиады в Париже получили уведомление от представителей профсоюза артистов о возможной забастовке, пишет chаmpionat.
Во Французском союзе артистов-исполнителей (SFA) разгорелся скандал из-за оплаты труда артистов.
Генеральные репетиции церемоний в настоящее время находятся в процессе, и SFA вынуждена объявить о возможной забастовке на шоу 26 июля 2024 года, а также на последующих репетициях открытия Паралимпийских игр.
SFA выразила разочарование тем, что условия труда артистов не были обсуждены взаимно и не были улучшены. Они также подчеркнули проблему явного неравенства и отсутствие социального диалога в процессе подготовки к церемониям.
Церемония открытия, запланированная на 26 июля на реке Сена, включает в себя работу 3000 артистов и 400 танцоров.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.