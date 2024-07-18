Бразильский футболист поделился своими впечатлениями о русских

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Бывший вратарь московского клуба "Локомотив" Маринато Гильерме рассказал в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу", как изменились люди в России за последние 17 лет.

Фото: flickr.com by Diogo Rodrigues Gonçalves, CC BY 2.0

По словам футболиста, когда он впервые приехал в страну в 2007 году, люди были очень закрытыми.

"Сейчас совершенно другое поколение — многие русские говорят по-английски", — отметил Гильерме.

Он также отметил, что раньше ему нередко отказывали в помощи на улице.

"Много раз я спрашивал: 'Как пройти по такому-то адресу?' И мне сразу отвечали: 'Я не знаю'. Но сейчас все изменилось", — добавил вратарь.

Маринато Гильерме за время выступлений за "Локомотив" с 2007 года провел в составе команды 383 матча. Вместе с "железнодорожниками" он стал чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка страны. Также он получил российское гражданство и провел 19 матчей за национальную сборную.