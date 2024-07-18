Бразильский футболист поделился своими впечатлениями о русских

Бывший вратарь московского клуба "Локомотив" Маринато Гильерме рассказал в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу", как изменились люди в России за последние 17 лет.
По словам футболиста, когда он впервые приехал в страну в 2007 году, люди были очень закрытыми.
"Сейчас совершенно другое поколение — многие русские говорят по-английски", — отметил Гильерме.
Он также отметил, что раньше ему нередко отказывали в помощи на улице.
"Много раз я спрашивал: 'Как пройти по такому-то адресу?' И мне сразу отвечали: 'Я не знаю'. Но сейчас все изменилось", — добавил вратарь.
Маринато Гильерме за время выступлений за "Локомотив" с 2007 года провел в составе команды 383 матча. Вместе с "железнодорожниками" он стал чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка страны. Также он получил российское гражданство и провел 19 матчей за национальную сборную.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.