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Телеканал "Матч ТВ" приобрел права на трансляцию чемпионата Испании по футболу

"Матч ТВ" заключил соглашение на трансляцию чемпионата Испании

0:40
Спорт

Телеканал "Матч ТВ" приобрел права на трансляцию матчей чемпионата Испании по футболу с начала сезона 2024/2025 годов. Это объявлено на официальном сайте канала. Соглашение будет действовать в течение ближайших семи сезонов и включает права на трансляции матчей второго испанского дивизиона (Сегунды). Детали коммерческой части сделки не разглашаются.

"Матч ТВ" заключил соглашение на трансляцию чемпионата Испании
Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

Новый сезон чемпионата Испании начнется 15 августа. В составе лиги выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, играющий за "Реал Сосьедад".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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