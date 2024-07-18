Телеканал "Матч ТВ" приобрел права на трансляцию чемпионата Испании по футболу

Телеканал "Матч ТВ" приобрел права на трансляцию матчей чемпионата Испании по футболу с начала сезона 2024/2025 годов. Это объявлено на официальном сайте канала. Соглашение будет действовать в течение ближайших семи сезонов и включает права на трансляции матчей второго испанского дивизиона (Сегунды). Детали коммерческой части сделки не разглашаются.
Новый сезон чемпионата Испании начнется 15 августа. В составе лиги выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, играющий за "Реал Сосьедад".
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.