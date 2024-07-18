Сборная России укрепляет позиции в рейтинге ФИФА, побеждая в товарищеском матче с Белоруссией

Сборная России сохранила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), занимая 33-е место, как сообщается на сайте организации. В последнем товарищеском матче на выезде россияне победили сборную Белоруссии со счётом 4:0 под руководством Валерия Карпина.
В топ-10 рейтинга произошли изменения: после победы на Евро-2024 сборная Испании поднялась с восьмой на третью строчку, а финалисты турнира, сборная Англии, переместились с пятого на четвертое место. Лидером остаётся сборная Аргентины, победившая на Кубке Америки-2024, а на втором месте располагается Франция.
Российские футбольные клубы и национальная сборная продолжают пропускать международные турниры по решению ФИФА и УЕФА. Сборная России участвует только в товарищеских матчах.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.